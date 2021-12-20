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Общество20 декабря 2021 13:59

В Волгограде на обновленном перекрестке улицы Ангарской установили временные ограждения

Они должны помочь водителям привыкнуть к новой схеме
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Водителям предстоит привыкнуть к новой схеме движения на улице Ангарской

Водителям предстоит привыкнуть к новой схеме движения на улице Ангарской

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгограде в минувшие выходные открылось полноценное движение по обновленной улице Ангарской. Дорога в Дзержинском районе на участке от улицы Римского-Корсакова была расширена с двух до четырех полос. Чтобы водители быстрее привыкли к новой схеме движения, на проезжей части установили временные ограждения. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, водоналивные баки расположили на перекрестке улиц Ангарской и Римского-Корсакова.

Напомним, реконструкция проезжей части улицы Ангарской на участке протяженностью около 800 метров длилась около двух лет. Подрядчик также заменил трамвайное кольцо, построил пешеходные дорожки, установил новые дорожные знаки, системы освещения, водоотведения и энергоснабжения. Работа светофора была скорректирована с учетом новой схемы проезда. За обновление улицы Ангарской потратили около 195 миллионов рублей.

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