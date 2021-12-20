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Здоровье20 декабря 2021 13:13

Восемь ковидных стационаров Волгоградской области перестают лечить пациентов при помощи баллонного кислорода

В учреждениях устанавливают оборудование для жидкого кислорода или самостоятельного производства медицинского газа
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Фото: Комитет здравоохранения Волгоградской области

Фото: Комитет здравоохранения Волгоградской области

В Волгоградской области обновляют системы обеспечения кислородом в ковидных стационарах. Медицинские учреждения переходят с баллонного кислорода на жидкий или на самостоятельное производство медицинского газа. Новое оборудование поступило в восемь инфекционных госпиталей. Его уже ввели в эксплуатацию в областном госпитале ветеранов войн и больнице №15, рассказали «КП-Волгоград» в облздраве.

Также оборудование поступило в областную клиническую больницу №3, больницу №16, детскую клиническую больницу №8, Камышинскую городскую больницу №1, Михайловскую и Урюпинскую центральные районные больницы. В ковидарии направили 5 концентраторов, которые вырабатывают кислород из атмосферного воздуха, производительность составляет 25 до 42 куб. м/час. Также в учреждения установят 3 газификатора, которые переводят сжиженные кислород в газообразное вещество объемом от 3 до 10 кубометров.