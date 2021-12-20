Танцующую пару, ангелов и шары установили в центре Волгограда

Самый большой шар 6,5 метра в диаметре. Фото: мэрия

Волгоград продолжает готовиться к Новому году. Город уже сияет разноцветными огоньками, в центре к празднику установили еще четыре новых арт-объекта. Светящаяся пара танцует в сквере Пушкина, два «Ангела» поселились у Александро-Невского собора, двухметровые подсвечники – у храма Иоанна Предтечи. А на пересечении Аллеи Героев и проспекта Ленина сейчас монтируют трех елочных шара - самый большой в диаметре более 6 метров, сообщили в мэрии.

- Все фигуры изготовлены местными производителями. В основе изделий оцинкованный металлокаркас, рассчитанный на многолетнюю эксплуатацию, - поясняют свои решения в администрации города.

Даже стандартные цифры года теперь не делают заново, а лишь каждый год меняют одну цифру. Тоннель 2022 на этот раз красуется в пойме Царицы.

Немало арт-объектов светится и в районах. Так, целый зоопарк расположился вдоль проспекта Жукова, на Самарском разъезде установили снеговика и елочные игрушки. На бульваре Энгельса также стоят кубики, карета с конем и снеговик, на площади Куйбышева - снеговик, гриб и кот.