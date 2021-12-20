Волгоградцев приглашают в ЦУМ на выставку «Довоенный универмаг»

Фото: архив "КП-Волгоград".

До пленения фельдмаршала Паулюса, еще в довоенные годы, Сталинградский универмаг был одним из шести лучших в СССР. Но об этом мало кто сегодня помнит. Для жителей и гостей Волгоградской области с 24 декабря в музее «Память» откроется выставка «Довоенный универмаг». Именно там посетители смогут узнать самые любопытные факты о строительстве здания, церемонии открытия и работе в период 1936-1941 годов.

Волгоградцам представят более сотни экспонатов, среди которых, например, касса и торговые отделы, витрины и даже образцы товаров. Все это умело воссоздали специально для экспозиции.

Отметим, что выставку подготовили сотрудники музея-заповедника «Сталинградская битва» вместе с Волгоградским региональным отделением Российского военно-исторического общества.