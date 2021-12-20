В Волгограде автобус №55 пустят до Детского центра

Автобусу снова изменили маршрут. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

После того, как администрация Волгограда объявила об изменениях в транспортной схеме, горожане начали массово возмущаться. Особенно недовольны были жители южных районов. И вот схему снова перекроили. С 1 января 2022 года автобус №55 будет ходить от ДК «Строитель» не до площади Куйбышева на Тулака, а до конечной «Детский центр» в Центральном районе, сообщили в мэрии.

- Таким образом, еще более повысится транспортная доступность Красноармейского, Кировского, Советского и Ворошиловского районов, - пояснили свое решение в администрации города.

Автобус №55 больше не будет заезжать в Родниковую долину. Южную конечную остановку перенесли от «Юбилейного» для «увеличения транспортной доступности заканальной части». Но через Тулака он все же пройдет. Из Красноармейского в Советский район он проедет через улицу 40 лет ВЛКСМ, проспект Героев Сталинграда, Лазоревую, Химзаводскую, Шумилова, Кирова, 64-й Армии, проспекту Университетский, Автомобилистов, Электролесовской. На Тулака автобус остановится на площади Куйбышева и далее проследует до центра по улицам Туркменской, Базисной, Рабоче-Крестьянской и проспекту Ленина. Конечная будет на Краснознаменской.

- Муниципалитет Волгограда продолжает совершенствование транспортной схемы, ориентируясь на запросы горожан, - комментируют в мэрии свое решение.

Напомним, изменят маршруты с 2022 года еще три волгоградских автобуса. Изменения также коснутся маршруток и троллейбусов. А проезд еще и подорожает с 1 января.