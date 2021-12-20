«Любимый цвет – солнце»: в Волгограде покажут фильм в память о режиссере Марии Галкиной

Марию Галкину знали не только в России, но и за рубежом. Фото: личный архив.

25 декабря в «Икре» покажут фильм «Любимый цвет - солнце» посвященный волгоградскому режиссеру и общественному деятелю Марии Галкиной - автобус игровых, мультипликационных и социальных роликов. Она умерла в 29 лет, готовясь к важнейшей в своей жизни операции. Сердце не выдержало. Изначально создатель картины Анжела Гусева вместе с Марией снимали другую картину, но впоследствии кадры использовали для документальной картины.

«Эти съемки с Машей мы готовили совсем для другого проекта. И когда случилась трагедия, я не могла просто убрать их «в стол», хотелось придать им завершенность, сохранить для всех Машу «живой» … Если хотите, этот фильм – пособие о том, как не опускать руки никогда ни при каких обстоятельствах. Он о безграничной любви Маши к жизни, к миру, к каждому человеку», - рассказала Анжела Гусева.

Премьера начнется в 16.00 на территории креативного кластера «Икра» 25 декабря. Так как в области действуют ограничения, при себе необходимо иметь документы о вакцинации или ПЦР-тест, маску.