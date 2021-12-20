В День ФСБ в Волгограде почтили память защитников Отечества

Цветы возложили к памятнику воинам 10-й дивизии НКВД и милиционерам Сталинграда. Фото: УФСБ

Сотрудники органов безопасности РФ 20 декабря 2021 отмечают свой профессиональный праздник. В День ФСБ в Волгограде ветераны, руководители и работники регионального управления почтили память защитников Отечества. Сотрудники ведомства возложили цветы к памятнику воинам 10-й дивизии НКВД и милиционерам, которые защищали город во время Сталинградской битвы, сообщили в УФСБ по региону.

В преддверии праздника в здании управления ФСБ по Волгоградской области открыли выставку «Щит и меч Сталинграда: органы НКВД на защите города». Подготовили экспозицию совместно с музеем-заповедником «Сталинградская битва». На выставке можно увидеть архивные документы о работе ведомства в период Великой Отечественной войны и узнать о разоблачении агентов германской разведки.