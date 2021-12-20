Прокуратура Волгограда вернула единственное жилье женщине-инвалиду

Суд поддержал позицию прокуратуры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Красномайского района Волгограда вернула 37-летней женщине-инвалиду единственную комнату в общежитии, которую обманом пытался отобрать бывший супруг. Волгоградка купила жилье в 2017 году на свои деньги, но оформила право собственности и на мужа. После развода мужчина втайне якобы продал комнату своему племяннику за 250 тысяч рублей.

- Однако фактически денежные средства не передавались. Таким образом, женщина лишилась права собственности на единственное жилье, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Надзорное ведомство добилось того, чтобы сделку признали недействительной. Суд встал на защиту волгоградки, прокуратура взяла на контроль исполнение решения.