В Волгограде сотрудник банка оформил от имени клиентов кредиты на 6 миллионов

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде задержали менеджера одного из банков, который подозревается в мошенничестве. 26-летний сотрудник с января 2021 года пользовался неправомерным доступом к персональным данным клиентов, которые ранее оформляли кредиты. Менеджер покупал сим-карты и от имени волгоградцев подавал заявки на получение новых займов от 100 тысяч до миллиона рублей, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

Сотрудник банка получал доступ к личным кабинетам клиентов, подписывая от имени последних кредитные договоры простой электронной подписью. После одобрения займов, менеджер переводил деньги на свои счета или тратил их на покупку дорогой техники, которую перепродавал по интернет-объявлениям.

Следователи регионального Главка МВД возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере компьютерной информации», расследование продолжается. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Он сознался в содеянном. Дома у волгоградца нашли десятки сим-карт, сотовые телефоны, компьютерную технику для совершения преступлений. Полицейские установили 41 эпизод противоправных действий на общую сумму свыше 6 миллионов рублей.