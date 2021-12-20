Под Волгоградом женщина за рулем «Лады» устроила аварию с пострадавшим

В аварии пострадала женщина. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 19 декабря, на трассах Волгоградской области произошло 3 аварии с пострадавшими. В ДТП на автодороге «Иловатка - Николаевск» в Палласовском районе травмы получила 37-летняя женщина. По информации пресс-службы регионального Главка МВД, в 11.25 часов 58-летняя автомобилистка за рулем «Лады» вместе с пассажиркой ехала в сторону Палласовки. На 101 километре водитель потеряла управление над машиной. Возможно, из-за непогоды – на трассе лежал снег.

- Не справилась с управлением, совершила съезд в сторону правой обочины с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 37-летняя пассажирка автомашины «Лада» с травмой госпитализирована, - сообщили «КП-Волгоград» в ведомстве.

Автомобилистов просят не нарушать ПДД и не провоцировать аварии.