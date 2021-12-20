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Общество20 декабря 2021 8:55

Волгоградский губернатор раздал поручения чиновникам по итогам прямой линии

Поступившие вопросы обсудили на оперативном совещании
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Чиновники займутся вопросами волгоградцев.

Чиновники займутся вопросами волгоградцев.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Одной из главных тем оперативного совещания в администрации Волгоградской области 20 декабря 2021 стали поступившие на прямую линию губернатора вопросы и предложения жителей региона. Андрей Бочаров поручил чиновникам обобщить их, проанализировать и проработать, чтобы затем включить в программы развития, сообщили в обладминистрации.

- Был высказан ряд очень интересных предложений, которые необходимо внимательно проработать и обязательно поддержать. По целому ряду вопросов жителей уже даны поручения профильным органам исполнительной власти, - заявил Андрей Бочаров.

ЦУР изучит все вопросы волгоградцев к губернатору, а чиновники профильных ведомств должны отчитаться о возможных решениях. Глава региона рассчитывает получить список с указанием источников финансирования, сроков реализации и ответственных лиц. Волгоградцы, которые задали вопросы Бочарову, получат письменные ответы.