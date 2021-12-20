В минувшие выходные 597 единиц спецтехники расчищали трассы Волгоградской области

В ближайшие сутки ситуация на дорогах может быть сложной из-за морозов и осадков Фото: Алексей ФОКИН

На минувших выходных на трассах Волгоградской области работали 597 единиц спецтехники. Комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, колесные трактора и погрузчики расчищали и обрабатывали магистрали. Как рассказали «КП-Волгоград» в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, были использовано более 5,7 тысячи тонн противогололедных реагентов.

Наибольшее число техники работало в центральных, северных и северо-западных районах региона. Там образовывались гололедно-изморозевые явления. Всего при ухудшении погоды к работе могут быть привлечены 505 спецмашин на региональных трассах и 200 единиц техники для расчистки федеральных магистралей.

В ближайшие сутки ситуация на дорогах в Волгоградской области может быть сложной. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега с дождем, местами температура воздуха в ночь на 21 декабря опустится до -11 градусов.