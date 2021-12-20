В Волгограде улицу Ангарскую после реконструкции показали с высоты

Кадр с видео Александра Блинкова

В Волгограде открыли движение по обновленной улице Ангарской. В ходе реконструкции автомагистраль расширили до двух полос. Как выглядела дорога с сентября по декабрь 2021 года, показал с высоты полета в своем видео известный волгоградский блогер Александр Блинков.

- Сегодня случайно оказался на встречке, заметил, что движение открыто. Ура! Будьте внимательны при повороте с улицы Хорошева (Римского-Корсакова) направо, - подписал видео Александр Блинков.

На кадрах, снятых при помощи квадрокоптера, видно, что волгоградские автомобилисты еще не привыкли к тому, что улица Ангарская стала шире. Многие водители заходят в поворот по старой траектории и попадают на встречную полосу.

Напомним, реконструкция 800-метрового участка Ангарской обошлась в сумму около 200 миллионов рублей. На эти деньги расширили до четырех полос проезжую часть от улицы. Римского-Корсакова до автозаправки, сделали освещение, ливневку, обновили трамвайное кольцо. С высоты все это выглядит красиво и надежно. На случай, если внешний вид окажется обманчивым, действует гарантия.