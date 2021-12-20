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Общество20 декабря 2021 6:50

Безработный волгоградец лишился 110 тысяч рублей за липовые интим-услуги

Мужчина сделал несколько денежных переводов, но желаемого не получил
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Обманутый волгоградец обратился в полицию

Обманутый волгоградец обратился в полицию

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде безработный мужчина лишился большой суммы денег из-за липовых интим-услуг. 43-летний житель Красноармейского района увидел в интернете сайт с соответствующими услугами. Он позвонил по указанному номеру телефону, ему ответила неизвестная женщина. Она пообещала назвать ему свой адрес, но сначала попросила внести предоплату, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Управления МВД по Волгограду.

Волгоградец перевел деньги на указанный счет, женщина перезвонила и сказала, что нужно сделать еще несколько переводов. В итоге мужчина перевел 110 тысяч рублей, после этого он попытался дозвониться по тому же номеру телефону, но ему уже никто не отвечал. Он обратился в полицию.

- Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личности преступницы, - отметили в городском УМВД.