В новогоднюю ночь волгоградцам пообещали 18 градусов мороза

Начало января будет очень морозным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока в Волгограде не наступила настоящая зимняя погода. Температура воздуха колеблется в районе 0 градусов, не радует и отсутствие снега. Но в ближайшее время в Волгоград придут сильные морозы. Как рассказали «КП-Волгоград» специалисты сервиса «Яндекс.Погода», в новогоднюю ночь в Волгограде будет морозно и ясно. К 31 декабря температура воздуха упадет до -18 градусов.

В преддверии Нового года в городе будут стоять небольшие морозы. 27-28 декабря температура будет в районе от 0 до -3 градусов. Зато в начале января стоит ждать сильнейших морозов. К Рождеству они составят -23 градуса.

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