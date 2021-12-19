Маршрутки в Волгограде переведут на регулируемые тарифы

Маршрутки будут работать как городские автобусы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Согласно новой транспортной схеме, которую с января 2022 года вводит в действие мэрия Волгограда, не позднее декабря 2023 года сразу 25 городских маршруток перейдут на регулируемые тарифы пассажирских перевозок. Часть изменений с малыми автобусами вступит в силу уже летом 2022 года, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документ.

Волгоградцы смогут ездить на семи маршрутках по установленным администрацией города единым тарифам и оплачивать проезд картой «Волна» уже к лету 2022 года. К середине июля на регулируемые тарифы перейдут первые семь вспомогательных маршрутов - №10С, 29С, 41а, 46С, 50, 51к и 70а. Позже к ним присоединятся и остальные маршруты, которые обслуживают автобусы малого класса: №3, 3с, 4, 5с, 6а, 8с, 9, 13, 15а, 34, 43б, 46а, 52а, 56, 57к, 69, 83а и 94.