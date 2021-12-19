Отключат свет 20 декабря в 5 районах Волгограда

Электричества не будет с утра до вечера. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Новая рабочая неделя снова преподнесет волгоградцам неприятные сюрпризы в виде отключений электричества из-за плановых работ. В понедельник, 20 декабря 2021, среди коммунальных страдальцев окажутся жители сразу пяти районов Волгограда. Весь день будут сидеть без света и не смогут работать на удаленке обитатели десятков улиц Дзержинского, Тракторозаводского, Ворошиловского, Советского и Кировского районов, сообщили в электросетевой компании «Россети Юг».

В Дзержинском районе Волгограда 20 декабря отключат свет в домах на улице Новосокольнической и в переулке Новоустюженском. Электричества не будет с 9.30 до 17 часов. А с 9 до 17 часов обесточат дома на Ангарском на улицах Полины Осипенко, №6, 8 и 18, и на Семигорской – дом №3. В Советском в понедельник среди коммунальных страдальцев окажутся жители четырех улиц на Максимке – Дунайской, Покровской, Тисовой и бульвара Сиреневого. Обесточат дома с 9 утра до 17.00.

В Кировском в начале недели локальный блэкаут объявят на восьми улицах: Братская, №4-14, Добролюбова, №53-91 и 48-70, Мопровская, №1-13 и 2-16, Никитина, 3-23, Пехотная, №1-15 и 2-16а, Североуральская, №5-19 и 2-16, Терновая, дома №1-31 и 4-34, Шлюзовая, 9-19. Электричества не будет также с 9 до 17 часов. На Тракторном 20 декабря на весь день – с 8.30 до 17 часов – обесточат четыре дома на улицах Тракторостроителей, 7, Лодыгина, 6, 7 и 9.

Самые масштабные отключения света 20 декабря энергетики запланировали в Ворошиловском районе. Электроэнергии не будет с 9.00 до 17 в двух СНТ - Медик и Рекорд, а также на полутора десятке улиц по адресам: Азизбекова, №2-18, 52-68, Грановитая, №17, 22, 20, 2-8, 1-13, 63-71, 64-72, Заслонова, дома №19-39, 20-42, Карпинского, №8, 10 и 11, 15-19, 12-50, 71, 71/1, Немировича-Данченко, дома №20-38, Река Пионерка, дома №230, 205а, 209, 211, 212, Профсоюзная, №17, 17/1, улица Саврасова, №13-31, 22, Садовского, №19-41, 23а, 20-40, 36а, Семенова-Тян-Шанского, дома №3-37, 11а, 22/73, 22/74, 22/76, 22/77, 22/97, 22/99, 22/118, 22/61 и 22/88, Серпуховская, №1, 3, 4, 10, 12, 14, 16, 20, 22, Симбирская, дома №11, 17 и 21, Царицынской Обороны, №1, 2, 3 7, 10, 10а, 12, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 26, 28, 30, 32, переулок Симбирский, №5, 5а.