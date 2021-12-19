Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 декабря 2021 13:30

Из 36 умерших от ковида волгоградцев двое не дожили до 60 лет

За сутки в регионе зарегистрировали 36 летальных исходов
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ковид продолжает убивать волгоградцев.

Ковид продолжает убивать волгоградцев.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На фоне снижения заболеваемости коронавирусом, смертность от инфекции и ее осложнений в Волгоградской области не уменьшается. За минувшие сутки в регионе зарегистрировали 36 летальных исходов. Среди умерших опять гораздо больше представительниц прекрасного пола: 14 мужчин и 22 женщины. Две волгоградки не дожили до 60-ти лет, самой старшей жертве COVID-19 было 92 года, сообщили в оперштабе.

- Больше всего жертв коронавируса в Волгограде – 20 человек, на втором месте оказался Октябрьский район – 4 умерших. По 2 летальных исхода в Камышинском и Светлоярском районах, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом Волгоградской области.

Также от ковида скончались жители Котельниковского, Кумылженского и Котовского, Михайловского и Фроловского, Николаевского и Ольховского, Серафимовичского районов региона. Всего с начала пандемии умерли 5265 жителей со всех уголков области.