В Волгограде задержаны несколько авиарейсов

Пассажиры проведут в ожидании около 6-7 часов. Фото: Екатерина СИМОХИНА

С утра в воскресенье 19 декабря 2021 два московских рейса прибыли в аэропорт Волгограда с задержкой в пределах часа. Еще два авиарейса задерживаются на прилет и вылет более, чем на шесть часов. По данным онлайн-табло международного аэропорта Волгограда, рейсы из Омска/Челябинска и Усинска/Перми прибудут в воздушную гавань с солидной задержкой. Из-за этого из Волгограда пассажиры UVT-Аэро не смогут вовремя улететь в Казань/Сургут и Пермь/Усинск.

Рейс RT 298 Омск-Челябинск-Волгоград авиакомпании UVT-Аэро задерживается в аэропорту вылета на 7 часов 40 минут. По предварительным данным, вместо 11.20 воздушное судно приземлится в Волгограде только в 19 часов. Самолет только готовится к вылету из аэропорта Омска.

Рейс RT 270 Усинск-Пермь-Волгоград той же авиакомпании вместо 12.40 ожидается в Волгограде в 19.30. Пассажиры задержатся в пути почти на 7 часов из-за позднего прилета авиалайнеров в аэропорты вылета.