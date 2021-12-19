После снега с дождем в Волгограде ударит мороз

Волгоградцам обещают мороз и снег. Фото: Алексей ФОКИН

Рабочая неделя в Волгограде начнется с гололеда, снега с дождем и ветра. Если в понедельник, 20 декабря 2021 ночью в городе будет около нуля, а днем вернется плюсовая температура, то во вторник начнет холодать. И уже в среду погода в областном центре будет морозной – до минус 13 градусов, а на север области придут 20-градусные морозы, сообщили в Волгоградском ЦГМС.

Днем 21 декабря 2021 Волгоград присыплет мокрым снегом, температура будет колебаться от нуля до минус трех градусов. Уже в ночь на 22 декабря похолодает до 13 градусов мороза, днем погода будет ненамного теплее – порядка минус 10 градусов.

Тем временем на север и северо-запад Волгоградской области уже пришла настоящая зима. Районы заметает снегом, хотя пока он мокрый и смешан с дождем. Если в понедельник погода будет такой же как в областном центре, то мороз до минус 10-11 градусов по северу грянет на сутки раньше - в ночь на вторник. А к среде столбик термометра местами опустится до минус 16-21 градусов, днем в северных районах тоже будет морозно – минус 14-17 градусов.

Такую погоду волгоградцам обещают вплоть до Нового года.