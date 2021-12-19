85-летний мужчина утонул в пруду в Волгоградской области

Лед оказался слишком тонким. Фото: Андрей АБРАМОВ

Трагедия случилась минувшим днем в городе Котово Волгоградской области. На Втором пруду утонул 85-летний мужчина. Во время прогулки пенсионер вышел на лед и провалился в водоем. Тело деда обнаружил внук, который обеспокоился долгим отсутствием родственника, сообщили в региональном СУ СКР.

- Тело пенсионера обнаружил его внук, который разыскивал дедушку, так как он долго не возвращался домой. На берег тело извлекли сотрудники МЧС, - рассказала «КП-Волгоград» представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова.

По словам родных, пенсионер любил гулять у пруда. Предположительно, во время прогулки мужчина решил пройтись по льду, но тот был слишком тонким и не выдержал веса человека. На теле жителя Котово признаков насильственной не обнаружили, что позволяет исключить криминальную версию. Следователи продолжают проверку.