Три человека пострадали в аварии на трассе в пойме под Волгоградом

Троих увезли на скорой в больницу. Фото: Семен ШПАК

Очередное ДТП произошло в субботу на трассе Волгоград – Краснослободск - Средняя Ахтуба. На дороге столкнулись две иномарки - «Киа Рио» и «Форд Фиеста». В этой аварии пострадали три человека - 48-летний мужчина, 56-летняя женщина и 22-летняя девушка, сообщили в главке МВД по Волгоградской области.

- В результате ДТП оба водителя автомашин и 22-летняя девушка-пассажир автомашины «Форд Фиеста» с травмами доставлены в больницу, - рассказали в ведомстве.

Как предварительно установили сотрудники ГИБДД, 56-летняя женщина за рулем «Форд Фиеста» пошла на обгон, но не справилась с управлением. В итоге иномарка врезалась во встречную «Киа Рио». От удара автомобили получили значительные повреждения, а оба водителя и пассажирка - различные травмы.