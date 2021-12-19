На трех улицах Волгограда отключат газ 21 декабря

Газа не будет четыре часа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Несмотря на зиму и приближающиеся морозы, во вторник газовики проведут неотложные плановые ремонтные работы в Волгограде. Затронут они объекты газоснабжения и газораспределения в Ворошиловском районе. Из-за этого жители трех улиц 21 декабря 2021 года останутся на полдня без газа, а заодно без горячей воды и отопления. Отключение газа необходимо для предупреждения возможного возникновения аварийных ситуаций, сообщили в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград». «КП-Волгоград» публикует полный список адресов.

Останутся в Волгограде без газа 21 декабря 2021 с 9 до 13 часов жители трех улиц Ворошиловского района: 1-й Консервной, дома №135,141,144,145 и 146; 2-й Консервной, дом №119 и Дагестанской, дома №100-кв.1, 100-кв.2, 105, 109, 110, 112, 113, 120, 121, 124, 129, 133 и 134. В течение этих четырех часов волгоградцев просят не оставлять включенным газовые котлы и плиты.