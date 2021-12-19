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Происшествия19 декабря 2021 7:16

В массовом ДТП в Волгограде пострадал 47-летний мужчина

На Второй продольной столкнулись «Лада» и две иномарки
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В больницу увезли одного из пассажиров.

В больницу увезли одного из пассажиров.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Массовое ДТП случилось поздней ночью в эту субботу на улице Череповецкой в Ворошиловском районе Волгограда. На Второй продольной столкнулись «Лада Ларгус» и две иномарки, один из автомобилей протаранил светофор. В этой аварии пострадал один из пассажиров иномарки, сообщили в региональном главке МВД.

- В результате ДТП 47-летний пассажир автомашины Hyundai Solaris с травмами доставлен в больницу, - рассказали в полиции.

По предварительным данным, около половины третьего ночи 45-летний водитель, за рулем «Лада Ларгус» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди «Опель Астра». От сильного удара в зад иномарка вылетела на встречную полосу, где врезалась в Hyundai Solaris. В свою очередь Hyundai влетел в светофор на пешеходном переходе.