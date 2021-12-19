Автобусы в Волжском будут ходить всю новогоднюю ночь

Водитель и кондуктор будут в новогодних образах. Фото: Иван ВИСЛОВ

Жители города Волжского Волгоградской области в новогоднюю ночь 2022 смогут добраться в гости к родным, на елку и обратно на общественном транспорте. В ночь с 31 декабря 2021 на 1 января 2022 «Волжская автоколонна № 1732» обеспечит работу самых востребованных маршрутов автобусов до самого утра, а водители и кондукторы встретят пассажиров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, сообщили в мэрии.

В ночь с 31 декабря 2021 на 1 января 2022 в Волжском будут ходить автобусы №14 и №2у. Интервал движения с 23 часов до 5 утра составит не более 30 минут. А с 5 часов утра в первый день 2022 года автобусы возобновят работу по графику выходного дня и будут подъезжать к остановкам каждые 8-10 минут. Выйдут на линии и машины других городских маршрутов.