Есть тяжелые: врачи рассказали о состоянии пассажиров рейсового автобуса, разбившегося в Саратове

В больнице Саратова 8 пострадавших пассажиров. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Врачи первой горбольницы Саратова спасают жизни пассажирам рейсового автобуса «Жирновск - Саратов», который попал в ДТП 18 декабря. Из 19 пассажиров 8 получили травмы. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, среди госпитализированных 19-летняя девушка, а также мужчины в возрасте от 22 до 44 лет. один пациент находится в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести.

- Андрей Бочаров поручил взять ситуацию на контроль, связаться с коллегами из Саратовской области и оказать необходимое содействие, - уточнили в администрации.

Добавим, что прокуратура Волгоградской области начала проверку работы организации-перевозчика, который зарегистрирован в Жирновске.

- В ходе надзорной проверки будет дана правовая оценка обоснованности выпуска автобуса в рейс, его технического состояния, наличия соответствующей разрешительной документации. По результатам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.