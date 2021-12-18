Никита Михалков посетил в Волгограде храм Александра Невского

Фото: областная администрация.

В субботу, 18 декабря, известный режиссер Никита Михалков посетил храм Александра Невского в Волгограде. Его сопровождал митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Михалков приложился к мощам Святого Александра Невского.

«Замечательно», - сказал популярный актер, сценарист и продюсер, осматривая убранство собора. Видно, что Михалков остался под большим впечатлением от восстановленного в городе-герое храма.

Отметим, что в эти дни Центр театра и кино под руководством народного артиста РСФСР приехал в Волгоград на гастроли.