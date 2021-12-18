Рейсовый автобус с волгоградцами попал в ДТП в Саратове: 8 пострадавших

В больницу госпитализировали 7 пассажиров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 18 декабря рейсовый автобус «Жирновск – Саратов» слетел с дороги, врезался в забор и заехал на территорию двора дома на улице Новоузенской. По предварительной информации, в ДТП пострадали 8 человек, все они - жители Волгоградской области. Их госпитализированных в ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 1». Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, губернатор Андрей Бочаров в связи со случившемся поручил взять ситуацию на контроль, оказать необходимое содействие и помощь раненым.

- Всего в транспортном средстве находилось 19 человек. По предварительной информации, травмированы 8 человек — все они госпитализированы, - уточнили в администрации.

Отметим, что саратовская прокуратура начала проверку по факту ДТП. Ранее на этом же участке дороги случилось аналогичное происшествие – с проезжей части слетел грузовик.