Повтор прямой линии, на которой якобы выругался губернатор, побил абсолютный рекорд волгоградского телеканала

16 декабря состоялась прямая линия с губернатором Андреем Бочаровым. Фото: пресс-служба областной администрации.

16 декабря состоялся прямой эфир с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Вот уже третий день вся страна обсуждает, было ли нецензурное слово в речи главы региона или это была случайная оговорка. Одни в поисках ответа пересматривали ролик в интернете, другие ждали повтор по телевизору. Об этом говорит статистика просмотров регионального телеканала – цифры выросли аж в 6 раз. Прямую линию с губернатором пересмотрели рекордное телезрителей – 16 тысяч человек. Конечно, людей волновали и ответы на важные вопросы, которые они адресовали главе области.

Напомним, на прямой линии Андрей Бочаров пообещал людям качественную онкопомощь. Также направить на внутридворовые дороги миллиард рублей. А когда речь зашла о спорте, дал слово поговорить с «Ротором» по окончанию сезона.