За сутки от COVID-19 умерли 13 мужчин и 22 женщины из Волгоградской области

Смертность на высоком уровне. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 18 декабря, оперативный штаб Волгоградской области сообщил о 35 смертельных случаях от коронавируса. С начала пандемии инфекция унесла жизни 5229 жителей региона. Статистика летальных исходов немного снижается, но в целом смертность остается на высоком уровне. Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, вреди погибших – 13 мужчин (72, 86, 82, 50, 64, 86, 80, 80, 68, 59, 83, 85, 44 лет) и 22 женщины (79, 81, 76, 69, 71, 89, 40, 72, 71, 59, 79, 55, 60, 63, 86, 64, 73, 81, 72, 80, 69, 51 лет).

9 и умерших проживали в Волгограде, по 4 в Камышине и Серафимовиче, по 3 в Калаче, Киквидзенском и Михайловском районах и других.

Жителей призывают вакцинироваться, чтобы защитить себя и близких от опасного заболевания.