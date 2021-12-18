Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия18 декабря 2021 9:59

На юге Волгограда под колеса автобуса попал пешеход

40-летнего мужчину госпитализировали
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
КомментироватьОставить комментарий(0)
Автобус сбил пешехода.

Автобус сбил пешехода.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Ночью 17 декабря в Красноармейском районе Волгограда под колеса «ЛИАЗ» попал 40-летний пешеход. Мужчину с травмами госпитализировали, ему оказали необходимую помощь. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка МВД, авария произошла в 23.40 часов на проспекте Героев Сталинграда.

- 53-летний водитель «ЛИАЗ» двигался со стороны бульвара Энгельса в сторону Пролетарской, около дома № 49 совершил наезд на 40-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - уточнили в МВД.

Отметим, что за минувшие сутки подразделения ГИБДД выявили 758 нарушений ПДД, задержали 20 пьяных автомобилистов.