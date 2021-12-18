На юге Волгограда под колеса автобуса попал пешеход

Автобус сбил пешехода. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Ночью 17 декабря в Красноармейском районе Волгограда под колеса «ЛИАЗ» попал 40-летний пешеход. Мужчину с травмами госпитализировали, ему оказали необходимую помощь. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка МВД, авария произошла в 23.40 часов на проспекте Героев Сталинграда.

- 53-летний водитель «ЛИАЗ» двигался со стороны бульвара Энгельса в сторону Пролетарской, около дома № 49 совершил наезд на 40-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - уточнили в МВД.

Отметим, что за минувшие сутки подразделения ГИБДД выявили 758 нарушений ПДД, задержали 20 пьяных автомобилистов.