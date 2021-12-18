30 жителям Волгоградской области вручили ключи от новых квартир

30 волгоградцев получили ключи от новых квартир. Фото: Анастасия Осипова

До 2025 года более 11 тысяч жителей Волгоградской области в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» переселят из аварийных домов в новые. 17 декабря ключи от квартир получили 30 жителей Городищенского района. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе областной администрации. По данным облстроя, в 19 квартир общей площадью порядка тысяч квадратных метров переехали жители Ерзовка. Дом находится на улице Молодежной, там есть необходимая для комфортной жизни инфраструктура.

«Квартира замечательная, а площадь даже больше, чем в старом аварийном доме. Никаких дополнительных вложений не требует — заходи и живи. Мы уже «на чемоданах» - рассказали супруги Нина и Владимир Макаровы.

Отметим, что на реализацию нацпроекта потратят 9,3 млрд рублей, из которых 6 млрд поступят из Фонда ЖКХ.