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Происшествия18 декабря 2021 7:29

Под Волгоградом горела АЗС: есть пострадавший

Причины пожара устанавливаются
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Спасатели ликвидировали ЧП за 10 минут.

Спасатели ликвидировали ЧП за 10 минут.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЧП произошло вечером 17 декабря в городе Новоаннинск Волгоградской области. В 18.45 часов на улице Советской загорелась АЗС. Находившиеся поблизости очевидцы сообщили о пожаре на колонке по переливу легковоспламеняющейся жидкости. Также вызвали «скорую» - в огне пострадал 34-летний мужчина. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, ЧП ликвидировали буквально за десять минут

- Пожарные расчеты 47-й пожарно-спасательной части ликвидировали возгорание в 18:56, - уточнили в ведомстве.

Пострадавшего госпитализировали. Причины ЧП выясняются.