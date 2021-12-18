Осадки, +4 тепла: погода в Волгоградской области 18 декабря

Лучше захватить с собой зонтики – пока Волгоград больше дождливый, чем новогодний. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новый год приближается, а снега в Волгоградской области так и нет. Осадки выпадают разные – морось, дождь со снегом, мокрый снег, снег, но из-за плюсовых температур главный атрибут праздников тает. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном Гидрометцентре, 18 декабря ничего не изменится: из-за перепадов температур в районах и городе-герое будет промозглая погода. Температура ночью +2...-3º, днем -1...+4º. При этом ветер юго-восточный, южный, но сильный - с порывами до 11-14 м/с.

В Волгограде 18 декабря будет аналогичная погода. Ожидаются осадки, туман, местами сильный. Температура воздуха ночью около 0º, днем +1...+3º. Ветер южный и западный до 6-11 м/с. Так что лучше захватить с собой зонтики – пока Волгоград больше дождливый, чем новогодний.