В Волгограде задержали преступную группу, обкрадывавшую пенсионеров

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде задержали троих подозреваемых в серии краж из квартир пенсионеров. 16 октября в полицию позвонила 87-летняя жительница Краснооктябрьского района, которая сообщила, что к ней приходили две женщины и представились социальными работниками. По их словам, они делают выплаты пожилым людям. Пока одна преступница отвлекала пенсионерку, другая оказалась в комнате, украв 13 тысяч рублей и золотое кольце. Только после их ухода женщина заметила пропажу, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

Сотрудники уголовного розыска городского МВД установили личности подозреваемых, которыми оказались жители Волгограда. Полицейские задержали 31-летнюю и 37-летнюю женщин и 39-летнего мужчину.

- Они на улице или на рынках выслеживали пожилых граждан, после чего сообщали им о положенных выплатах либо предлагали помощь по хозяйству. Проникнув внутрь квартир, женщины похищали деньги и ценности, а мужчина в это время ожидал их в машине на улице, - отметили в региональном Главке МВД.

И если женщины сознались в преступлениях, то мужчина отрицает вину.

- Конечно, я раскаиваюсь. Простите меня, пожалуйста. Больше такого в жизни никогда не будет. Я на это шла, потому что у меня муж пьет, алкаш. У меня ни дома, ничего нет, чтобы просто прокормить своих детей, - отметила на допросе одна из задержанных.

Известно, что задержанные обокрали 11 пенсионеров из разных районов Волгограда, но число преступлений может быть больше. На подозреваемых возбудили уголовные дела. Граждан, кто пострадал от их действий, просят позвонить в полицию по телефонам 30-43-45, 93-01-11 или 02.