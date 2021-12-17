Вечером в пятницу Волгоград сковали пробки в 9 баллов

В Волгограде 9-балльные пробки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В часы пик волгоградские автомобилисты ежедневно простаивают в пробках. Однако под вечер пятницы, 17 декабря, на дорогах областного центра образовались особенно крупные заторы. Машины простаивают на Нулевой, Первой и Второй продольных магистралях. Портал «Яндекс.Пробки» сообщает о 9-балльных пробках в Волгограде. На некоторых участках движение встало из-за аварий.

Данные портала "Яндекс.Пробки"

Еле едут машины по Нулевой продольной в обе стороны, произошло ДТП в районе съезда с улицы Комсомольской на Набережную 64-й Армии. Общая длина затора превышает 3 километра. Еще хуже движение на Первой продольной, где пробка растянулась от Тулака в Ворошиловском районе до остановки «Царицынская опера» в Краснооктябрьском районе – это порядка 12 километров. На разных участках плотный трафик на Второй продольной по направлению из центра Волгограда на север и юг города. Особенно большой затор на улице Череповецкой и Университетском проспекте, водители тянутся в пробке, растянувшейся на 12 километров. Автомобилисты и пассажиры общественного транспорта также теряют время и на других дорогах областного центра.