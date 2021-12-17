Суд продлил вице-мэру Волжского срок домашнего ареста

Суд продлил домашний арест чиновника на 2 месяца Фото: Алексей ФОКИН

Волжский городской суд продлил срок домашнего ареста вице-мэра города-путника Виктора Сухорукова. Чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. С ходатайством о продлении меры пресечения в суд обратился замначальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики Следственного управления УМВД России по Волжскому. Прокуратуре заявление поддержало, рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Виктор Сухоруков и его адвокат были против продления меры пресечения. Суд изучил материалы дела, выслушал участников процесса и продлил вице-мэру домашний арест до 25 февраля. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Напомним, в конце октября в администрации Волжского прошли обыски, а суд отправил под домашний арест Виктора Сухорукова за злоупотребление должностными полномочиями. Срок меры пресечения истекал 25 декабря.