В Волгоградской области разрешили проведение новогодних и рождественских гуляний

В Волгоградской разрешили новогодние и рождественские мероприятия Фото: Михаил ФРОЛОВ

Две недели осталось до Нового года. В преддверии затяжных праздников губернатор Волгоградской области провел координационное совещание по обеспечению правопорядка в и антитеррористической комиссии. В нем приняли участие руководители силовых, правоохранительных, надзорных ведомств, главы муниципалитетов. Андрей Бочаров отметил, что ситуация с коронавирусом в регионе стабильная, чего удалось добиться благодаря продолжающейся вакцинации. Поэтому в области разрешили проведение новогодних и рождественских гуляний.

- Санитарно-эпидемиологическая ситуация позволяет нам согласовать проведение всех основных традиционных новогодних и рождественских мероприятий – при условии определенных ограничительных мер при их реализации, - отметил губернатор Волгоградской области.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации региона, в районах Волгоградской области были сформированы и утверждены графики проведения организованных новогодних и рождественских мероприятий. Главы муниципалитетов должны уделить особое внимание обеспечению безопасности.

- Наша общая задача - чтобы выходные и праздничные дни в Волгоградской области прошли спокойно, организованно, без происшествий, - добавил Андрей Бочаров.

Органам власти были поставлены задачи по продолжению работы, направленной противодействию распространения коронавируса, в том числе сохранить темпы вакцинации населения. В преддверии Нового года места скопления людей будут проверены для организации безопасности. Во время праздников должны бесперебойно функционировать системы жизнедеятельности, дорожные, спасательные и коммунальные службы будут переведены в режим повышенной готовности в случае ухудшения погоды. Отдельное внимание власти должны уделить комплексной безопасности детей и подростков, а также в социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием людей.