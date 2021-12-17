Волгоградские ученые протестировали вакцину от коронавируса на кроликах

Фото: Волгоградский государственный медицинский университет

На базе Научного центра инновационных лекарственных средств волгоградского медуниверситета прошло исследование иммуногенности однокомпонентной вакцины «ЭпиВакКорона». Протестировать на себе антиковидный препарат пришлось кроликам. Специалисты хотели выяснить, вырабатываются ли после прививки антитела к коронавирусу. Исследование дало положительный результат.

- Под иммуногенностью понимается способность антигена вызывать иммунный ответ в организме. Таким образом, после производства новой партии вакцины, необходимо удостовериться, что она «работает», а уже после этого можно выводить ее на рынок, - рассказал заместитель директора Научного центра инновационных лекарственных средств, кандидат медицинских наук, доцент Анрей Стрыгин.

Тестирование вакцины проходило на кроликах породы «Русская шиншилла». Спустя 2 недели после иммунизации у животных выработались антитела к COVID-19. Кролики не пострадали, чувствуют себя хорошо и продолжают участвовать в научных исследованиях ученых, рассказали «КП-Волгоград» в ВолгГМУ.

Отметим, «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора» разработал однокомпонентный вариант препарата «ЭпиВакКорона», который проходит тестирование. Летом 2021 года Научный центр инновационных лекарственных средств прошел аудит компанией ООО «Герофарм», которая является национальным производителем биотехнологических препаратов, на проведение исследований вакцины. Это дало право волгоградским ученым тестировать антиковидные препараты.