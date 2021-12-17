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Здоровье17 декабря 2021 10:41

Коронавирус убил троих волгоградцев от 32 до 41 года

17 декабря жертвами ковида стали 16 мужчин и 21 женщина
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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За сутки от ковида скончались 37 волгоградцев

За сутки от ковида скончались 37 волгоградцев

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области ситуация со смертностью от коронавируса остается сложной, ежедневно погибает около 40 жителей региона. 17 декабря от ковида скончались 37 человек, сред которых есть молодые волгогрдцы. Как рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе, COVID-19 стал причиной смерти у 32-летнего волгоградца и у мужчины и женщины, которым было по 41 году.

Также жертвами вируса стали еще 20 волгоградок в возрасте от 52-х до 88-ми лет и 14 мужчин от 54-х лет до 91-го года. Погибшие проживали в Волгограде, Городищенском, Дубовском, Жирновском, Калачевском, Камышинском, Кумылженском, Михайловском, Руднянском, Светлоярском, Серафимовичском и Суровикинском районах.

Всего за пандемию коронавирус убил 5194 жителей Волгоградской области.