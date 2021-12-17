14 больниц Волгоградской области перестали быть ковидными

В Волгограде и области оставили 20 ковидных госпиталей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области снижается число заболевших коронавирусом, стало меньше госпитализаций. Поэтому в регионе 14 ковидных госпиталей перестали быть инфекционными стационарами и возвращаются к оказанию плановой и высокотехнологичной медпомощи, сообщили в облздраве.

- Медицинские учреждения приступают к работе в штатном режиме после проведения дезинфекционных мероприятий с забором необходимых проб, - пояснили в региональном комитете здравоохранения.

В Волгограде к обычной работе вернулись больницы №12, 16 и 22, госпиталь ветеранов, корпус облбольницы №3 на Советской, областной кожно-венерологический диспансер и областная психбольница №2, в Волжском – больница имени Фишера. Также возобновили прием пациентов ЦРБ в Городище, Ленинскео, Светлом Яре, Фролово и корпус Калачевской центральной районной больницы. В ближайшие дни ним присоединится Среднеахтубинская ЦРБ.

Для ковидных больных в Волгограде и области оставили 3683 мест в 20 стационарах, сейчас там проходят лечение 2515 пациентов. В резерве держат порядка 30% инфекционных коек.