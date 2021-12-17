Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия17 декабря 2021 9:46

У летевшего из Волгограда в Москву самолета отказала система безопасности

На борту перестала работать функция предупреждения о сближении с другим самолетом
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Инцидент произошел с самолетом авиакомпании "Россия". фото: Архив "КП".

Инцидент произошел с самолетом авиакомпании "Россия". фото: Архив "КП".

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне, 16 декабря, во время рейса Волгоград – Москва у самолета произошли проблемы с электронной системой безопасности. В 14.18 у лайнера «Sukhoi Superjet 100» авиакомпании «Россия» в небе отказала функция предупреждения столкновения самолетов в воздухе. По информации телеграм-канала Aviaincident, пилот принял решение следовать до конца маршрута.

Самолет направлялся из Волгограда в аэропорт «Шереметьево». Согласно электронному табло двух аэропортов, рейс вылетел из Гумрака в 14.08 и приземлился в столице в 15.46.