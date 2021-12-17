Суд назначил третий штраф волгоградке, штурмовавшей Роспотребнадзор

Женщины стали широко известны благодаря своим акциям протеста. Фото объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

В Волгограде противницы QR-кодов, которые стали известны после устроенного им переполоха в региональном управлении Роспотребнадзора, продолжают собирать штрафы. Центральный райсуд оштрафовал Оксану Саянову еще на 5 тысяч рублей за визит в ведомство без маски, сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

- Судом установлено, что 5 октября 2021 года Саянова находилась в здании Роспотребнадзора по Волгоградской области без средств индивидуальной защиты органов дыхания, - рассказали в суде.

Очередной штраф волгоградке выписали по части 1 антиковидной статьи 20.6.1 КоАП РФ. Его активистка еще может обжаловать.

Напомним, 1 декабря мировой суд дважды оштрафовал Саянову по статье 20.17 КоАП РФ, общая сумма штрафов составила 10 тысяч рублей. Тогда активистка заявилась в суд в противогазе и отказалась присутствовать на заседании. Женщина заявила, что она «не Саянова, а Оксана, которая обладает Саяновой». Штрафы выписали и остальным штурмовавшим Роспотребнадзор. После женщины наведались и к судебным приставам.