Волгоградец получил более 6,5 лет тюрьмы за избиение и попытку изнасилования женщины

Приговор не вступил в законную силу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жителя Котово осудили за покушение на изнасилование и незаконное проникновение в чужой дом. 5 августа 2021 году мужчина, будучи пьяным, забрался в частный дом местной жительницы. Он напал на женщину, начал избивать, чтобы подавить ее сопротивление. Однако ей удалось вырваться и выбежать во двор. Преступник догнал ее, после чего стал угрожать убийством. И все же женщине удалось оторваться от него, ока оказалась у проезжей части и бросилась к проезжавшему автомобилю. Находившиеся в машине девушки отвезли потерпевшую к ее матери, рассказали «КП-Волгоград» объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

На место преступление приехали полицейские, которые задержали там мужчину. Котовский районный суд Волгоградской области признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 7 месяцев в колонии строго режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.