На 20% повысят зарплату сотрудникам «Красного Октября» в Волгограде

"Красный Октябрь" набирает сотрудников и повышает зарплаты. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Сотрудникам металлургического завода «Красный Октябрь» в Волгоград второй раз за год поднимут заплату. При этом оклады работников с 1 января 2022 года вырастут сразу на 20%. Такое решение приняло руководство предприятия, сообщили в пресс-службе «Красного Октября».

- Индексация окладной части – необходимая на сегодня мера. Мы заинтересованы в том, чтобы на предприятии работали квалифицированные специалисты и получали достойное вознаграждение, - прокомментировал решение управляющий директор «Красного Октября» Константин Волков.

При этом на предприятии отмечают, что у сотрудников, которые хотят зарабатывать больше, есть для этого сразу несколько возможностей. Например, совмещение должностей или повышение квалификации и разряда.

Напомним, в прошлый зарплаты на заводе поднимали в июне 2021 года. Тогда оклады на предприятии выросли на 5%. К декабрю 2021 года средняя зарплата на «Красном Октябре» выросла до 43 500 рублей - сумма гораздо больше средней по региону. Это не голые оклады, а заработная плата с учетом премий, надбавок за стаж и вредные или опасные условия труда. Выплаты, размер которых привязан к окладу, на предприятии тоже обещают проиндексировать с нового года.

В 2022 году штат на «Красном Октябре» планируют увеличить с 3300 до 3600 человек. На ведущем металлургическом предприятии Волгограда открыто около 300 вакансий. По данным облпромторга, на сегодня металлургический гигант занимает седьмое место в регионе по количеству сотрудников.