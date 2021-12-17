Беглому заключенному из Ульяновска предъявили обвинение за побег и изнасилования девушек в Волгограде и Астрахани

Преступник сбежал из ульяновской тюрьмы, изнасиловал девочку в Волгограде и девушку в Астрахани. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Волгограде предъявили обвинение Дмитрию Милохову, который подозревается в целом ряде преступлений. 29-летний мужчина сбежал из колонии, изнасиловал в Волгограде школьницу, после чего уехал в Астрахань, где надругался над женщиной. Мужчину будут судить по шести статьям Уголовного кодекса за побег из тюрьмы, действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней с применением насилия и с угрозой убийства, грабеж, разбой, изнасилование. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

Дмитрий Милохов отбывал наказание в колонии Ульяновской области за имущественные преступления, его устроили подсобным рабочим в исправительном учреждении. 4 октября 2021 года мужчина воспользовался моментом и сбежал. Он добрался до Волгограда, где 10 октября надругался над 15-летней школьницей. Также преступник украл у нее тысячу рублей. Полиция объявила вознаграждение в сумме 300 тысяч рублей за информацию о педофиле.

Чтобы скрыться от полиции и следователей, Милохов уехал в Астрахань. Там он тоже успел совершить преступление. Вечером 14 октября изнасиловал 27-летнюю девушку, напав на нее с ножом, также мужчина украл у нее 4 тысячи рублей и мобильный телефон. На следующий день преступника задержали, после чего этапировали в Волгоград для производства расследования уголовного дела. Следователи продолжают следственные действия, чтобы закрепить доказательную базу на рецидивиста.