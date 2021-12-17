Погода в Волгограде на выходные: небольшой снег, небольшой дождь

Снег волгоградцы в этом году видят только по телевизору. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Погода никак не хочет участвовать в создании новогоднего настроения волгоградцев: уже больше месяца за окном жителей Волгоградской области грязь. В ближайшие выходные, 18 и 19 декабря, ничего не изменится: температура будет и днем, и ночью около +1…+2 градусов, а с неба периодически будет капать. Синоптики обещают небольшой дождь в субботу и небольшой снег в воскресенье, который тут же будет таять и только добавит грязи на улицах. Мойка машины и обуви станет главным развлечением этого декабря.

Единственное, что поменяется на следующей неделе – грязь будет не жидкой, а твердой. В Волгоградскую область придут морозы, при этом большого снегопада пока не обещают. Похолодание в город должно прийти к среде. Если прогнозы не поменяются, температура воздуха в среду ночью опустится до -12.