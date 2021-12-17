В Волгограде семь маршруток перейдут на оплату по карте «Волна»

Маршрутки расширят возможности оплаты. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Власти Волгограда начинают внедрять изменения транспортной схемы, которые анонсировали в конце 2021 года. Согласно опубликованному на сайте департамента городского хозяйства распоряжению, не позднее 15 июля 2022 года в Волгограде появится еще семь маршруток, которые будут работать по регулируемым тарифам и перейдут на оплату по транспортной карте «Волна», сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документ.

В перечне автобусных маршрутов, которые будут работать по регулируемым тарифам, маршрутки №10С «Поселок Верхнезареченский – Ж/д больница», №50 «7 ветров (Землячки) – ул. Комарова», №29С «ТРЦ «Акварель» - ул. Танеева», №70а «Проспект Столетова - Аэропорт», №51к «Больничный комплекс – ул. 39-й Гвардейской», №41а «Ул. Тополевая (Кировский) – ТРЦ «Мармелад» и №46С «Магазин (28 км) – кладбище Центрального района». Вскоре волгоградцы смогут расплатиться в них не только наличными или переводом на карту водителя, но и транспортной картой.

При этом еще одно распоряжение касается изменения маршрута №46С, который связывает Тракторозаводский и Дзержинский районы. Не позднее 15 июля 2022 года маршрутка будет ходить по улицам Латошинская, Героев Шипки, Гидростроителей, Героев Тулы, Николая Отрады, пр. Ленина, Ополченская, Еременко, Лермонтова, Рокоссовского, Качинцев, пр. Жукова, Карла Либкнехта.