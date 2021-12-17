В Волгограде еще 2 заведения общепита закрыли из-за ковидных нарушений

Рейды продолжатся и в разгар новогодних корпоративов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Волгоградский Роспотребнадзор отчитался об итогах междведомственных рейдов, которые они с чиновниками и полицией провели за последнюю неделю. В управлении отмечают, что благодаря постоянным проверкам и штрафам и предприниматели, и обычные люди стали нарушать требования санитарного законодательства гораздо реже. «Рейдовые мероприятия, в основной своей массе, демонстрируют соблюдение организациями и гражданами обязательных требований, количество выявляемых нарушений имеет тенденцию к сокращению», заявили в отчете сотрудники санитарного ведомства.

Тем не менее, нарушения есть. Меры, введенные для сдерживания распространения новой коронавирусной инфекции, соблюдают не все. На этой неделе еще 2 заведения общественного питания поплатились за нарушения: их временно закрыли. Кому-то удалось отделаться штрафами. Также в ведомстве сообщили, что на прошедшей неделе по решению суда удалось закрыть на 45 суток организацию Viva Деньги за несоблюдение противоэпидемических требований.

Рейды проходят ежедневно. И каждый день проверяющие выписывают на граждан и юридических лиц административные протоколы. В ближайшее две недели особенно активно будут проверять общепит – настало время новогодних корпоративов, которые в нашем регионе под запретом.