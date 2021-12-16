Волгоградский предприниматель отправился в тюрьму за попытку дать взятку сотруднику ФСБ

Коммерсант проведет 2 года в колонии Фото: Евгения ГУСЕВА

Житель Волгоградской области получил тюремный срок и крупный штраф за попытку подкупить сотрудника ФСБ. Мужчина занимался предпринимательством в сфере розничной продажи алкоголя. В апреле 2021 года он предложил сотруднику регионального Управления Федеральной службы безопасности передавать каждый месяц по 150 тысяч рублей за покровительство бизнеса. Работник силового ведомства отказался от взятки и доложил об этом своему руководству. При этом предприниматель продолжал настаивать на передаче денег, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. 28 апреля 2021 года мужчину задержали после передачи денег.

- Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по региону, - отметили в прокуратуре.

Приговор суда первой инстанции сторона обвинения посчитала слишком мягким и оспорила его. Волгоградский областной суд усилил наказание. Предприниматель проведет 2 года в колонии общего режима и будет вынужден заплатить штраф в 750 тысяч рублей. Волгоградца взяли под стражу в зале суда, решение вступило в законную силу.